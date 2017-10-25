ألمانيا تحذر رعاياها من التواجد بعدد من المناطق في مصر

أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة، يوم الأربعاء، أن برلين أصدرت تحذيرًا جزئيًا من السفر إلى مصر، مرتبطًا بعدة مناطق متفرقة، ولم تحظر السفر إليها.

وقالت السفارة الألمانية إنها “تحيط علمًا بأن إرشادات السفر والسلامة الخاصة بمصر تم تحديثها، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري”.

وأضافت: “ليس هناك تحذير من السفر لجميع أنحاء مصر، وإنما فقط لمناطق متفرقة في البلاد”، دون تحديد لها.

ويوم الثلاثاء، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تنويهًا بتعليمات السفر والسلامة مرتبطًا بإجراءات سفر مواطنيها لمصر.

وأشارت في ملاحظاتها إلى الحذر من التواجد في مناطق التظاهرات والتجمعات الشعبية، لا سيما الأماكن الدينية والجامعات ومؤسسات الدولة والمناطق السياحية في البحر الأحمر.

وجاء في متن التنويه، الإشارة إلى حادث استهدف قوات الشرطة في الواحات، الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل 16 شرطيًا ومقتل وإصابة 15 إرهابيًا، إضافة إلى تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لفترة ثالثة في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأشارت الوزارة أيضًا في ملاحظاتها إلى مقتل ضحيتين ألمانيتين، في يوليو/تموز 2017، إثر اعتداء بسلاح أبيض “سكين” على أحد شواطئ مدينة الغردقة، شمال شرق، وقالت: “لا يمكن استبعاد خلفية إرهابية”.

وفي يوليو/ تموز الماضي، طالبت ألمانيا رعاياها بتوخي الحذر عند السفر إلى مصر لـ “احتمال وقوع عمليات إرهابية”، مشيرة إلى أنه “لا توجد تحذيرات ضد السفر إلى مصر بأسرها، بل إلى مناطق محدودة في البلاد”.

وتتصدر ألمانيا قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري يناير/ كانون الثاني ـ أبريل/نيسان، وبلغ عددهم 337 ألف سائح، بارتفاع 52% عن الفترة نفسها من العام المنصرم.