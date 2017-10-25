السجن المؤبد لمسؤول مصري سرّب أسئلة امتحانات الثانوية العامة

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، أحكاما متفاوتة بالسجن لفترات متفاوتة، بينها السجن مدى الحياة، على 8 متهمين بعد إدانتهم بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة في سنوات ماضية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على مسؤول نسخ الامتحانات في وزارة التربية والتعليم وتغريمه 100 ألف جنيه وعزله من منصبه، كما حكمت على زوجته وشقيقتها بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة تسهيل الرشوة، وعلى أربعة متهمين آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين سنة واحدة و 3 سنوات.

وتعود وقائع القضية، بحسب صحيفة اليوم السابع، إلى كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، حين أحال النائب العام المصري ناسخ المطبعة السرية في وزارة التربية والتعليم عاطف علي، وزوجته وشقيقتها و5 أشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات بعد توجيه اتهامات إليهم بطلب وتلقي رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات امتحانات الشهادة الثانوية في الفترة من 2014 إلى 2016.