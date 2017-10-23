برلماني مصري: القاهرة تراجع علاقاتها مع الدول التي لم تصوّت لها في “اليونسكو”

قال النائب المصري طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، إن هناك دولاً خذلت مصر، في تصويتها بانتخابات “اليونسكو” الأخيرة، موضحًا أن بلاده في الوقت الحالي تدرس العلاقات مع هذه الدول، رغم أنه لا لوم عليها، ولكن اللوم على مندوبيها، لأن الاقتراع كان سرياً.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، أنه في الكثير من الأحيان تكون للدولة رؤية، ثم يذهب مندوبها بموقف معاكس لإرادة الدولة، نظرًا لوجود مغريات كثيرة مثل الرشاوى الانتخابية، ما ينعكس على كيان يرعى الثقافة في العالم وهو منظمة “اليونسكو”، ما يدفعه شخصيًا للنظر إليها على أنها أصبحت منظمة جوفاء لا تحكمها إلا المصالح الشخصية، “فمن يدفع أكثر يحصل على المنصب، وبالتالي أصبح ليس لها أهمية”، على حد قوله.

وأكد رضوان أنه تم وضع معايير مهمة في بلاده لاختيار د. مشيرة خطاب مرشحاً لمنصب مدير “اليونسكو”، حيث تم عمل عدة لقاءات مع الدول المعنية، والتي لها حق التصويت، وهذا انعكس على الانتخابات، لكونها حصلت على 18 صوتًا، دون استخدام “الوسائل القذرة” التي استخدمتها بعض الدول الأخرى خلال العملية الانتخابية.

وكانت المرشحة المصرية مشيرة خطاب قد خرجت من السباق على منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في الجولة قبل الأخيرة، بعد أن فازت عليها مرشحة فرنسا أودري أزولاي، في الـ 13 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.