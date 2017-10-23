الجيش المصري يوجه ضربة موجعة للمتشددين بعد هجوم الواحات

أعلن الجيش المصري، اليوم الإثنين، إحباط محاولة اختراق للحدود الغربية مع ليبيا، من قبل 8 سيارات دفع رباعي محمّلة بالذخيرة، وعلى متنها “عناصر متشددة”.

ويأتي ذلك عقب 3 أيام من هجوم استهدف منطقة الواحات غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 16 شرطيًا.

ووفق بيان للجيش المصري، صدر اليوم، فإن “القوات الجوية دمرت 8 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار”.

وأضاف البيان أن “القوات قضت على العناصر المتشددة بداخل تلك السيارات”، دون أن يحدد البيان عددهم.

وتابع: “يأتي ذلك تزامنًا مع أعمال التمشيط والمداهمة للدروب والمناطق الجبلية، لتتبع العناصر المتشددة المنفذة لهجوم الواحات”.

وقتل 16 شرطيا، الجمعة الماضية، بينهم 11 ضابطًا، فضلًا عن مقتل وإصابة 15 متشددًا، في اشتباكات جرت بمنطقة الواحات، بحسب بيان سابق للداخلية المصرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعد الأكبر من نوعه منذ إعلان تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد، بقرار رئاسي في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.