رئيس البرلمان في مصر يهدد النواب بفرض “البصمة”

تسبب غياب وتأخر أعضاء مجلس النواب المصري عن حضور جلسات المجلس الإثنين، في غضب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، الذي انتقد استمرار تغيب النواب، على الرغم من التنبيه أكثر من مرة بأهمية الالتزام بالحضور.

وفوجئ رئيس البرلمان بغياب أكثر من 140 نائباً، في حين تأخر نحو 50 آخرين عن موعد بدء الجلسة من إجمالي عدد النواب الذين يصل عددهم إلى 595 نائباً بعد استقالة المستشار سري صيام، النائب المعين من قبل رئيس الجمهورية.

وتوعد رئيس البرلمان المصري، النواب حال تكرار الغياب والتأخر عن الجلسات، مطالبا الأمين العام للمجلس أحمد سعد الدين بتفعيل بصمة حضور الجلسات الإلكترونية ورفع البصمات الساعة الحادية عشرة والربع، أي بعد الموعد بـ15 دقيقة.

ووفقاً لقواعد ولائحة المجلس، سيحرم النائب المتغيب من الحصول على المقابل المادي لبدل الجلسات، إلى جانب بعض العقوبات الأخرى التي تطبّق حال تكرار الغياب.

وقال عبدالعال بنبرة يعلوها الغضب، واصفا حال المجلس إن “المنظر الذي أشاهده الآن غير مقبول على الإطلاق، من حق الذين انتخبوا النواب أن يرونهم في هذه القاعة، وستطبق اللائحة حرفياً بدءاً من اليوم على الجميع”.

وأضاف عبد العال أنه “لا يقبل أن يتم التقدم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة وأسئلة لوزراء وغيرهم والتقدم باقتراحات، ثم لا نجد النواب في القاعة، وعلى الجميع احترام موعد بدء الجلسات”.