بالفيديو.. أول رد من أحمد موسى على واقعة تسريب تسجيل “حادث الواحات”

اعتذر الإعلامي المصري أحمد موسى، لمشاهدي برنامجه “على مسؤوليتي” الذي يذاع على فضائية صدى البلد، بعد أن أثار الجدل طوال اليومين الماضيين، وتصدر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء اعتذار موسى، عن التسريب الذي أذاعه في حلقة أمس عن حادث الواحات الذي استشهد فيه عشرات الضباط والمجندين، بعد حملة لاقتحام معسكر تدريبي للجماعات الإرهابية، بمنطقة الواحات، مؤكدًا أن التسريب خطأ غير مقصود.

وقال الإعلامي المثير للجدل: “ما تم إذاعته فى حلقة الأمس من تسربيات تخص واقعة حادث الواحات الإرهابي خطأ لم يكن مقصودًا بالمرة، واعتذر للجمهور عن ما بدر مني أمس، ولست أنا من يبيع مصر بعد كل هذا المشوار الطويل بالساحة الإعلامية”.

وكان أحمد موسى قد أذاع تسجيلًا صوتيًا لواقعة حادث الواحات الإرهابي، يشرح تفاصيلها، ما جعل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، تصدر قرارها بوقف برنامجه باعتبار ذلك يمثل تجاوزا واعتداء على الأمن القومي، إلا أنه رفض تنفيذ القرار لأنه لم يصدر من المجلس الوطنى للإعلام.