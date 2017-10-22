الحكم بإعدام 11 متهمًا في قضية “خلية الجيزة” بمصر

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر الأحد، بإعدام 11 متهمًا والمؤبد بحق 14 آخرين، إثر إدانتهم بتهم بينها “الشروع في قتل شرطيين اثنين”، و”تأسيس جماعة غير قانونية”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية الجيزة الإرهابية”.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين اتهامات منها “بتأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون”، و”منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها”، و”الاعتداء على الحرية الشخصية والعامة”، و”إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية”.

كما وجهت النيابة اتهامات لهم بـ”المشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة”، و”الشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة”، و”الشروع في قتل ضابط أمن مركزي”، و”تخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار”.

والحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض بالنسبة للحضور، أما الغياب فحال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة، تعاد محاكمتهم من جديد.

وتم القبض على المتهمين الحضوري العام 2014، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 5 تموز/يوليو 2015.

وسبق للسلطات المصرية أن نفذت 8 إعدامات بارزة خلال عامي 2015 و2016، دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة في 2014 أمرًا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له قانون الإجراءات الجنائية.