احتفالات مصرية صامتة بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني (صور)

في أسوان، عاصمة الثقافة الأفريقية، ومع شروق شمس اليوم الأحد، كان أكثر من 3 آلاف من الزوار المصريين والأجانب، ووسط حضور إيطالي، هو الأول منذ تفجر ما عُرف بأزمة الطالب “ريجيني”، الذي قتل في مصر في ظروف غامضة.

وكان الجميع على موعد مع ظاهرة فلكية تتفرد بها مصر الفرعونية، وهي تعامد أشعة الشمس على وجه تمثال للملك رمسيس الثاني، داخل معبده بمدينة “أبوسمبل”.

وهذه الظاهرة تتكرر يومي 22 شباط/فبراير و22 تشرين الأول/أكتوبر كل عام، حيث تسللت الشمس داخل المعبد، لتضيء وجه رمسيس الثاني، ثم تتسلل من فوق وجه رمسيس، لتضيء أربعة تماثيل للآلهة “آمون” و”رع حور” و”بتاح”، في حدث يجذب أنظار العالم.

ويتقدم الحضور وزير الآثار المصري، الدكتور خالد العناني، ووزير الثقافة الكاتب حلمي النمنم ، ومحافظ أسوان اللواء مجدي حجازي ، بجانب وفد من السفارة الإيطالية، وعدد من السفراء والدبلوماسيين.

وقال محافظ أسوان، إنه رغم إلغاء مظاهر وفعاليات الاحتفالات الفنية، التي كانت تقام على هامش تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل، حزناً على أرواح من سقطوا من رجال الشرطة، في منطقة الواحات، واقتصار الاحتفالات، على مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، إلا أن توافد السائحين والمصريين لمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة يؤكد على مناخ الأمن والأمان في أقصى جنوب مصر بمدينة أبو سمبل، والتي تدفق إليها السائحون والزائرون من خلال وسائل النقل البرية والنهرية والجوية بأعداد كبيرة.

وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات التنظيم والتأمين لتحقيق السهولة في دخول وخروج المعبد، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني داخل صحن المعبد وقدس الأقداس، وهو الذي لاقى ارتياحاً من الأفواج السياحية والزائرين المصريين.

ولفت إلى أنه تم استثمار تواجد وزيري الثقافة والآثار في المرور الميداني لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتنظيم الاحتفال العالمي، الذي سيقام بمدينة أبوسمبل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبدي أبوسمبل.

وتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثاني، التي هي بطول 60 متراً داخل قدس الأقداس، كما أن تلك الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت لاعتقاد عند المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثاني والآلهة رع إله الشمس عند القدماء.