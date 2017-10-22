تقسيم الفصول الدراسية يثير جدلاً واسعًا في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر أنها تدرس تجزئة العام الدراسي ليصبح 3 فصول بدلاً من فصلين ، الأمر الذي أثار جدلاً بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أنها فكرة جيدة ، وستعمل على تخفيف الضغط على الطالب مع مراعاة تخفيف المناهج، إلا أن البعض يرى أنها غير جيدة لأن المدرسة ليست مكانًا محببًا للطالب، ويجب تحسين العملية التعليمية أولاً.

وأيد وكيل لجنة التعليم بالبرلمان المصري،النائب هاني أباظة، الفكرة قائلاً :”إن الإجازة التي يحصل عليها الطلاب طويلة ، لذا فإن مد العام الدراسي سيكون أفضل، لكن لا بد من إلحاقه بتخفيف المناهج ، كما أن ذلك سيعمل على تقليل الواجبات المنزلية المطلوبة من الطالب والتي تمثل عبئاً كبيراً عليه”.

وأكد أباظة في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” أن فكرة مد العام الدراسي لثلاثة فصول ستخفف من الضغط الواقع على الطالب، كما أن تأخير بدايته سيؤدي إلى الإضرار بالمنهج ويجعل المعلم يسير بسرعة في الشرح، ما يمثل ضغطاً على الطالب، مشيراً إلى أنه يجب أيضاً تخفيف المناهج وإعادة صياغتها بما لا يخل بالتركيب الهرمي للمنهج.

وعن مدى تقبل الفكرة مجتمعياً، أشار أباظة إلى أن الفكرة جيدة، لكنها لن تلقَ استحساناً من جانب أولياء الأمور في الوقت الحالي، والموضوع يحتاج إلى مزيد من الصبر والهدوء، كما يحتاج لدراسة وافية من قبل العلماء المتخصصين لكي نقف على تأثيراته الإيجابية والسلبية إذا ما تم تطبيقه.

من جانبه، رفض الخبير التعليمي، كمال مغيث الفكرة قائلاً :”إنها غير جيدة ، ولن تساهم في تحسين العملية التعليمية، كما أنها لن تصب في مصلحة الطالب، خاصة وأن المدارس ليست من الأماكن المحببة للطالب ، لأنها لا يوجد بها تدريس حقيقي فالطالب يعتمد على الدروس الخصوصية بشكل أكبر من المدرسة”.

ولفت مغيث إلى أن من يريد التفكير في خدمة التعليم ، عليه أن يفكر في كيفية إعادة الطالب للمدرسة مرة أخرى، ورفع مرتب المعلم حتى لا يتجه للدروس الخصوصية لتحسين دخله، والتأكد من سير العملية التعليمية بشكل جيد ومنتظم.