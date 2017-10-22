الداخلية المصرية ترد على التسجيلات المسربة بشأن هجوم الواحات

ردت وزارة الداخلية المصرية، على ما تم تداوله من تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناولته بعض البرامج على القنوات الفضائية حول هجوم الواحات، مؤكدة أنها غير معلوم مصدرها، وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، إن تلك التسجيلات لا تمت لحقيقة الأحداث التى شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة، وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام، ويعكس عدم مسؤولية مهنية.

وأهابت وزارة الداخلية المصرية، بعدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.

وكان الإعلامي المصري أحمد موسى قد أذاع تسريباً صوتياً قال إنه لأحد الناجين من هجوم “الواحات” في محافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة، يروي فيه تفاصيل الهجوم.