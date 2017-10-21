مسؤول سابق يكشف سبب مقتل عدد كبير من الشرطة المصرية في عملية الواحات (فيديو)

كشف مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء مجدي بسيوني عن الأخطاء التي تسببت في مقتل عدد كبير من الضباط والمجندين بمنطقة الواحات في مصر أثناء مداهمة بؤرة ارهابية، وسط تضارب الأنباء حول عدد القتلى إذ رجحت مصادر صحفية تخطي عددهم الـ35.

وأوضح اللواء مجدي البسيوني في تصريحات تلفزيونية، أن هناك قصوراً في جمع المعلومات والتحريات والخطة التي تم وضعها لمهاجمة هذه البؤرة اذ لم يتم وضع خطط مختلفة لمواجهة الإرهابيين خاصة مع امتلاكهم لأسلحة متنوعة.

وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عدم تغطية الحملة الأمنية بطائرات متطورة أمر خاطئ للغاية، مشددا على أن مواجهة الارهاب “حرب”، وكان من الواجب استعانة الشرطة بالقوات المسلحة لأنها الأجدر على التعامل مع الصحراء.

وأضاف أن الإرهابيين فاجأوا قوات الشرطة وهاجموهم وليس العكس، متابعاً: “إننا نواجه إرهاباً أقوى مما حاربته مصر في التسعينيات والتنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة واجب وضروري”.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان رسمي إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكاناً لاختبائها.

ومساء يوم 20 أكتوبر الجاري تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر.