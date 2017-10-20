مقتل ضابط كبير وإصابة 8 جنود مصريين في اشتباكات مع مسلحين غربي القاهرة

قُتل ضابط وأصيب 8 جنود من قوات الشرطة المصرية، اليوم الجمعة، في اشتباكات مع مسلحين بمنطقة الواحات غربي العاصمة القاهرة، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر أمني لـ “إرم نيوز”: إن ضابطًا برتبة عميد قُتل وأصيب ثمانية جنود خلال مطاردات مع مسلحين متطرفين في عملية أمنية بمنطقة الواحات.

وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن شنّت هجومًا على عناصر متطرفة تختبئ في منطقة الواحات، وتخطط لتنفيذ هجمات إرهابية على قوات الأمن بنطاق القاهرة، لافتًا إلى أنه “خلال العملية الأمنية تبادل المسلحون إطلاق النار مع قوة الأمن”، ما أسفر عن هذه الخسائر.

كما أشار إلى أن قوات الأمن نجحت في تدمير مخبأ العناصر الإرهابية وقتلت عددًا منهم، دون أن يقدم إحصائية بعدد القتلى من المسلحين.