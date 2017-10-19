السيسي يمنع ضابطًا مصريًّا من إفشاء أسرار غواصة بحرية على الهواء (فيديو)

منع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أحد ضباط البحرية من استكمال الحديث عن طريقة عمل الغواصة التي صعد إليها برفقة قيادات الجيش ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد الخمسين للقوات البحرية في محافظة الإسكندرية، وزيارة “هنجر الغواصات”.

وصعد الرئيس المصري إلى الغواصة 41 ، واستمع لشرح أولي بشأن معلومات الغواصة من قبل أحد الضباط، وخلال إكمال أحد الضابط لشرح حول الغواصة، منعه الرئيس المصري من الحديث.

ووضع السيسي يده على كتف الضابط قبل أن يتحدث قائلاً: “خلاص متشكرين، هو إحنا هنطلع كل حاجة على الهواء”، ليتم وقف شرح التفاصيل.

وحرص الرئيس المصري على عدم بث أي معلومات عسكرية بشأن طريقة عمل وتشغيل الغواصة والإمكانيات الخاصة بها.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً كبيراً بين مصر وبعض الدول خاصة ألمانيا وفرنسا في شراء أسلحة وقطع بحرية متقدمة، لتحتل القوات البحرية المصرية المرتبة السادسة عالمياً، في حين يشغل الجيش العام ترتيباً ما بين العاشر إلى الثاني عشر.

وتحتفل القوات البحرية بعيدها يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي شهد إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات العام‏ 1967.