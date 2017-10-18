مصر تكشف حقيقة تخزين إثيوبيا المياه في بحيرة سد النهضة

كشفت وزارة الري المصرية حقيقة ما تردد بشأن بدء تخزين مياه في بحيرة سد النهضة الإثيوبي، تزامنًا مع استمرار العمل في بناء السد، وحقيقة ما يتردد بشأن وجود معوقات تمنع وصول المياه الوافدة إلى مصر، خاصة خلال الأسابيع الماضية التي شهدت انخفاضًا في مستوى المياه بنهر النيل، وتفسير البعض له على أنه نتيجة تطورات في بناء سد النهضة، رغم كونه إجراءً موسميًا لتنظيم المياه في النهر.

وأوضح الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن زيارة الوفد المصري والسوداني ممثلًا في وزيري الري بالدولتين لموقع سد النهضة، الثلاثاء، جاءت للتأكد من عدم وجود أي صعوبات تعوق دون وصول المياه إلى مصر.

وأكد المتحدث عدم تخزين أي مياه في بحيرة السد للتأثير على حصة مصر أو المياه الوافدة لبلاده حتى الآن، لتأتي تصريحاته وتنفي حالة الجدل المثارة خلال الأيام الأخيرة.

وذكر المتحدث أن وزيري الري لدولتي مصر والسودان تفقدا خلال زيارتهما برفقة وزير الري الإثيوبي منطقة بناء السد، بعد أن استقلوا طائرة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وصولًا إلى موقع بناء السد في بني شنقول على الحدود السودانية، إلى جانب الاستماع إلى عرض تقديمي من خلال مدير المشروع حول الموقف التنفيذي للسد، تبعته جولة تفقدية لكل أجزاء السد ومن مواقع مختلفة.