إيقاف مذيعة مصرية عن العمل بسبب الجدل حول يوسف زيدان

قررت إدارة شبكة قنوات “سي بي سي” المصرية، إيقاف المذيعة “مروج إبراهيم” بقناة “إكسترا نيوز” عن العمل بما يترتب على ذلك من عدم ظهورها على الشاشة وتحويلها للتحقيق بسبب خروجها عن قواعد “مدونة السلوك المهني” التي تعتمدها القناة وتلتزم ببنودها، بحسب بيان صادر عن إدارة الشبكة التلفزيونية.

وكانت “مروج” قد دخلت في حالة جدلية وصلت إلى الصدام مع أستاذ التاريخ المعاصر د. عاصم الدسوقي، حول ما تحدث عنه المفكر يوسف زيدان من أن الزعيم المصري أحمد عرابي هو سبب الاحتلال الإنجليزي، وأنه لم يواجه الخديوي توفيق كما ذكر في كتب التاريخ.

وأنهت “مروج” الحلقة بعد حالة من الصدام مع “الدسوقي”، الأمر الذي أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضدها.

واستكمل البيان، أن قرار الإدارة جاء عقب الحلقة التي كانت “مروج ” تقدمها من برنامج “ما وراء الحدث”، أمس الثلاثاء، والتي كان ضيفها أستاذ التاريخ المفكر والمؤرخ الكبير د. عاصم دسوقي.

وتضمن القرار أن المذيعة، أساءت إدارة الحوار ولم تلتزم الأسلوب اللائق في التعامل مع ضيف البرنامج، ولم تراع مقتضيات ومعايير الأداء المهني، وأنهت الحوار بشكل يسيء بشدة للقناة قبل أن يكون تجاوزًا مرفوضًا في حق الضيف الكبير.

وقالت الإدارة إنها تواصلت فورًا مع الدكتور عاصم دسوقي، وقدمت له اعتذار القناة عن أي إساءة في حقه راجية قبوله، ومؤكدة أن الدكتور “عاصم” يمثل بالنسبة لها وللرأي العام المصري والعربي كله قيمة علمية ووطنية، وأنها لا تقبل أي مساس بمكانته، وأن ظهوره على شاشتها يأتي تقديرا لهذه الشاشة التي تعلم قيمته جيدًا، وأنها ستتخذ الإجراءات الواجبة رفعًا لأي إساءة في حقه واحترامًا من القناة لاسمها ولمعاييرها المهنية ولجمهور مشاهديها.