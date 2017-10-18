أحدهم مدير بنك.. القبض على 6 مسؤولين في مصر بتهمة الرشوة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الأربعاء، القبض على 6 مسؤولين في عدة قطاعات بالدولة لتقاضيهم رشوة من أجل تسهيل أعمال غير مشروعة، كما أحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنهم.

وقالت الهيئة في بيان إنها ضبطت مديرا عاما بأحد البنوك لتقاضيه مبالغ أسبوعية قيمتها 9 ملايين جنيه (نحو 500 ألف دولار) لتسهيل حصول الشركات على مناقصات يديرها البنك، مشيرةً إلى أنها ضبطت أيضًا أخصائيا بمديرية المساحة بمحافظة الإسكندرية لتقاضيه 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارا) على سبيل الرشوة من إحدى المواطنات.

وأضافت الهيئة أن فرقها نجحت في ضبط موظف محلي كبير بدمياط لتقاضيه مبلغ 7500 جنيه (نحو 425 دولارا) على سبيل الرشوة.

كما ضبطت وكيل إدارة أملاك للدولة بمحافظة بني سويف لتقاضيه 25 ألف جنيه (نحو 1420 دولارا) على سبيل الرشوة.

ولفتت إلى أن عمليات الضبط شملت القبض على مديرين بالجهاز التنظيمي بمدينة الأقصر ومركز أبنوب في محافظة أسيوط لتقاضيهما مبلغ 14 ألف جنيه (نحو 800 دولار) على سبيل الرشوة لتسهيل بعض الأمور غير الشرعية.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية، وهي هيئة رقابة مستقلة، خلال الفترة الأخيرة العديد من حالات الفساد المالي والإداري، بدت فيها مكشرة عن أنيابها ضد قطاعات الدولة المصرية، كان أشهرها ما عُرف إعلاميًا باسم قضية “رشوة وزارة الزراعة” و”رشوة مجلس الدولة”، وقضية الإتجار في الأعضاء البشرية.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشر في أيار/ مايو 2016 إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.