مقتل وإصابة 21 عنصرًا من الشرطة المصرية في هجومين بسيناء

قتل 6 من رجال الأمن المصري وأصيب 15 آخرون في هجومين منفصلين بشمال سيناء وفق مصدر أمني.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء لـ “إرم نيوز”:” إن مسلحين يعتقد أنهم تابعون لتنظيم داعش هاجموا كمين كنيسة مارجرجس، واقتحموا فرع البنك الأهلي بمدينة العريش؛ أسفر عن مقتل 6 من رجال الشرطة وإصابة 15 آخرين”.

وأشار المصدر إلى أن 3 مجموعات من المسلحين قوامهم حوالي 20 مسلحًا نفذوا الهجومين، قبل أن يشتبكوا مع قوات الأمن التي قتلت 10 منهم.

وأضاف أن المسلحين استولوا على أموال من البنك جار حصرها، فيما تلاحق أجهزة الأمن العناصر المتطرفة.