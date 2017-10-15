مصر تقرر فتح معبر رفح استثنائيًا لمدة 4 أيام

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح في الاتجاهين استثنائيًا، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين.

وقال مصدر أمني لـ”إرم نيوز”، إن “إدارة الأمن في المعبر تلقّت تعليمات بفتح المعبر في الاتجاهين ابتداءً من الاثنين وحتى الخميس المقبل”.

وأشار المصدر إلى أن افتتاح المعبر يأتي بهدف السماح لعودة العالقين من مصر إلى قطاع غزة، وسفر الحالات الإنسانية من القطاع من حاملي التأشيرات، والإقامات العربية والأجنبية، والطلاب.

وتربط السلطات المصرية فتح معبر رفح بتحسّن الظروف الأمنية في سيناء التي تشهد هجمات متفرقة من قبل جماعات متشددة ضد أهداف تابعة لقوات الجيش، والشرطة المصرية.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل منذ يوليو 2013 لدواعٍ أمنية، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.