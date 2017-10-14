مصر تمنع دبلوماسيًا أمريكيًا من دخول أراضيها

منعت مصر، اليوم السبت، دبلوماسيًا أمريكيًا، من دخول البلاد، “تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل؛ لوصوله بجواز دبلوماسي بدون تأشيرة دخول مسبقة”، بحسب مصدر دبلوماسي مصري.

وقال المصدر الذي يعمل بمطار القاهرة الدولي، في تصريحات صحفية: إن “ميشيل فرانكوم، الذي يعمل مستشارًا زراعيًا بالسفارة الأمريكية في أديس أبابا، وصل مطار القاهرة، اليوم السبت، وتم منعه من دخول البلاد”، موضحًا أنه “تم ترحيل الدبلوماسي إلى بلاده”، دون تفاصيل.

وتُلزم مصر حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة والخاصة من دول العالم، منذُ عام 2010، بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وهو الأمر نفسه الذي تطبقه العديد من الدول ومن بينها أمريكا مع المصريين حاملي هذه النوعية من الجوازات.

ومنعت السلطات المصرية أكثر من 10 دبلوماسيين من دول مختلفة خلال العام الجاري من دخول أراضيها لذات السبب، كان آخرها الشهر الماضي لدبلوماسييْن أحدهما من الولايات المتحدة والآخر من ألمانيا.