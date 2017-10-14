حبس مهندس مصري بايع أبو بكر البغدادي عبر الإنترنت

قررت النيابة العامة في مصر، اليوم السبت، حبس مهندس مصري 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليه، وسماع أقواله بشأن الانضمام إلى تنظيم داعش.

وأثبتت التحقيقات الأولية تكليف المهندس من قبل قيادات التنظيم بتجنيد أكبر عدد من الشباب للتنظيم، وتشجيعهم على السفر لبعض الدول لتلقي تدريبات عسكرية.

وعثر رجال الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) أثناء مداهمة مسكن المتهم على كتب واسطوانات وأدوات تكنولوجية، مكّنته من التواصل مع التنظيم، إلى جانب بعض الأوراق الخاصة بأسماء الشباب المقرر انضمامهم للتنظيم تنفيذًا للتكليفات التي صدرت له على مدار الفترة الماضية.