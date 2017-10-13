الأمم المتحدة تعيّن المصري هاني مجالي عضوًا في لجنة تحقيق دولية بشأن سوريا

عيّن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يواكين ألكسندر مازا مارتيلي، يوم الجمعة، المصري هاني مجالي لعضوية اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في جميع ادعاءات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار/ مارس 2011 في سوريا.

وبذلك ينضم مجالي إلى البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو والأمريكية كارين كونينغ أبوزيد اللذين عُيّنا للعمل في اللجنة بعد وقت قصير من إنشائها من قبل مجلس حقوق الإنسان في آب/ أغسطس 2011، وفقًا لما ذكرته إذاعة الأمم المتحدة .

ويحمل مجالي أكثر من 40 عامًا من الخبرة في إجراء وتوجيه التحقيقات والمطالب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الطوارئ الإنسانية، وهو حاليًا عضو محاضر أقدم في مركز جامعة نيويورك للتعاون الدولي، و يقود برنامجًا لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف والعنف.

وشغل مجالي منصب رئيس بالنيابة للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، وعمل سابقًا مديرًا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وكان مديرًا تنفيذيًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” من 1997-2003، كما ترأس برامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، وعمل باحثًا في المنظمة في المنطقة من عام 1977 حتى عام 1984.

كما يحمل مجالي شهادة البكالوريوس في التاريخ والسياسة في الشرق الأوسط من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، وقد أجرى دراسات عليا في كلية لندن للاقتصاد. كما أنه يتحدث الإنجليزية والعربية والفرنسية.