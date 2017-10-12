بالفيديو.. اللحظات الأولى لمقتل كاهن كنيسة مصرية

وثّقت مقاطع فيديو وصور متداولة، اللحظات الأولى لمقتل كاهن كنيسة مصرية، اليوم الخميس، على يد شاب أقدم على ضربه بساطور على رأسه وتوجيه طعنات أخرى في بطنه في منطقة حي السلام بالقاهرة.

وأظهر مقطع فيديو ملتقط بواسطة كاميرا مراقبة، الشاب هو يركض خلف كاهن الكنيسة ويقوم بالاعتداء عليه بساطور موجهاً له عدة ضربات، وسط متابعة عدد من الأشخاص للواقعة، قبل أن يلوذوا بالفرار من المكان خشية على أنفسهم، فيما بّين فيديو وصور أخرى متداولة جثمان كاهن الكنيسة بعد مقتله وقيام فرقة إسعافية بنقله للمستشفى.

بدوره، روى أسقف ببا والفشن وسمسطا بمحافظة بني سويف، الأنبا اسطفانوس، تفاصيل الواقعة وآخر الإجراءات المتعلقة بمصير جثمانه، مؤكداً أن كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بعزبة جرجس بالفشن القمص سمعان شحاتة، فوجئ أثناء سيره بسيارته خلال تواجده بحي المرج في القاهرة بإجباره على الإيقاف من قبل شاب والاعتداء عليه بوحشية.

وقال الأنبا اسطفانوس لـ”إرم نيوز”، إن الشاب أقدم على ضرب الراحل على رأسه مستخدماً ساطور ومن ثم طعنه؛ ما تسبب بوفاته في الحال، لافتاً إلى أنهم ينتظرون إنهاء تصريح الدفن لتشييع الجثمان وإقامة قداس حاشد له.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، بياناً رسمياً، أبدت فيها أسفها على تعرض القمص سمعان شحاتة، كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي، بعزبة جرجس بالفشن، للاعتداء أثناء تواجده برفقته القس بيمن مفتاح، كاهن كنيسة الملاك بعزبة فرنسيس، مطاي، بالقرب من منطقة مؤسسة الزكاة بمدينة السلام بالقاهرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى المرج.

وأظهر مقطع فيديو متداول، اللقطات الأولى لجثمان كاهن الكنيسة بعد مقتله، حيث تقوم فرقة إسعافية بنقل جثمان الراحل إلى المستشفى، فيما تجمع عدد كبير من المواطنين حول سيارة الإسعاف وسط صرخات وبكاء ونحيب حزناً على الواقعة.

عاااجل | اول فيديوا لعملية استشهاد القمص سمعان شحاتة كاهن كنيس… عاااجل | اول فيديوا لعملية استشهاد القمص سمعان شحاتة كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بالقرب من منطقة مؤسسة الزكاة بمدينة السلام بالقاهرةاضغط لايك و شارك الفيديوا الانصفحة المجلة القبطية Posted by ‎المجلة القبطية‎ on Thursday, October 12, 2017

هو في ايه!!! الله يخرب بيوتكم دلوقتي حالا ذبح اب كاهن في منطقة مؤسسة الذكاة بالمرج .. الساعة 9 الصبح قدام الناس كلها Posted by Mina Angelino on Thursday, October 12, 2017