مقتل رجل دين مسيحي بـ”ساطور” في مصر

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، ومصادر أمنية اليوم الخميس، إن راعي كنيسة قتل في هجوم بآلة حادة في منطقة على أطراف القاهرة.

وقال المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي في صفحته بموقع “فيسبوك”، إن القمص سمعان شحاتة كاهن كنيسة “القديس يوليوس الأقفهصي” بقرية “عزبة جرجس” في محافظة “بني سويف” جنوبي العاصمة، قتل في اعتداء خلال وجوده في مدينة السلام شمال شرق القاهرة.

ووصف المركز الهجوم بأنه “حادث مؤسف” دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقالت المصادر الأمنية إن الشرطة ألقت القبض على شخص يجري استجوابه، وقال أحد المصادر إن قسا آخر مرافقا أصيب في الهجوم.

وقال توماس سعيد الذي وصف نفسه بأنه صديق للكاهن القتيل في اتصال هاتفي مع رويترز، إن المهاجم ضرب الكاهن شحاتة “بساطور على رأسه”، مضيفاً أن إصابة أخرى لحقت بالضحية في الصدر.