اعتقال صحفي مصري بسبب مخالفته لقانون البناء

اعتقلت السلطات المصرية، اليوم الخميس، الكاتب الصحفي سليمان الحكيم بتهمة مخالفة قانون البناء وبنائه منزلاً مخالفاً للقوانين المعمول بها.

وقال سليمان الحكيم إن قوات الأمن المصري احتجزته في محافظة الإسماعيلية، مشيراً إلى وجوده حالياً في قسم شرطة مدينة فايد بالمحافظة.

وأكد في اتصال هاتفي مع “إرم نيوز” من داخل مقر احتجازه أن “قوات الأمن هدمت منزلاً جديداً قام ببنائه مؤخراً داخل مجمع سكني في الإسماعيلية، بدعوى مخالفته لقانون البناء”.

وتابع الحكيم: “المنزل ليس على أرض زراعية ومعي التصاريح الخاصة به، لكنه أصبح كوم تراب بعد أن تم هدمه”.