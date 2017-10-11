مصر تبني أكبر برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشف وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، أن بلاده بصدد التعاقد مع شركة صينية لإنشاء منطقة أبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيكون من بينها البرج الأطول على مستوى القارة الأفريقية يصل طوله إلى 345 مترًا.

وقال مدبولي خلال افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، إن العقد سيوقع قريبًا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء 20 برجًا مختلفًا في المنطقة بنهاية عام 2020.

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، أن المباني التي سيتم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة تشمل 29 مبنى وزاريًا لمجلس الوزراء ومبنى للبرلمان، إلى جانب مطار على مساحة 16 كيلومترًا.

وأضاف أن العاصمة الجديدة ستضم 3 مساجد وكاتدرائية على مساحة 15 فدانًا و6 جامعات دولية إلى جانب حديقة مركزية بمساحة 4700 فدان و4 أنفاق.

ومن المقرر نقل الوزارات المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية عام 2018، حيث تقام المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 10 آلاف فدان، أملًا في أن تساهم العاصمة الجديدة في تخفيف الضغط على الزحام بوسط القاهرة.