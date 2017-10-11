لمنعهم من تصوير رفيقته.. لكمات وسباب بين سائح كويتي وأفراد أمن بشرم الشيخ (فيديو)

أخلت نيابة شرم الشيخ بمصر سبيل سائح كويتي، متهم بالاعتداء على ضباط وأمناء شرطة من قوة كمين “خليج نعمة”، بكفالة مالية، قدرها ألفا جنيه مع منعه من السفر، لحين انتهاء التحقيقات معه في الواقعة.

ووثّق مقطع فيديو متداول لحظة الاشتباك الذي جرى بين السائح، المدعو علي عماد، مع أفراد الكمين، حيث أظهر المقطع السائح وهو يدخل في مشادة مع أفراد الأمن لاعتراضه على تصوير أحدهما رفيقته كويتية له تدعى منى فلاح؛ ليتطور بعد ذلك إلى اعتداء بالأيدي بينهم.

وبّين المقطع السائح الكويتي وهو يدفع أفراد الأمن بيده بعيداً عنه، قبل أن يدخل في تبادل لكمات وشتائم مع اثنين منهما، فيما يسارع عدد من المتواجدين بالكمين إلى التدخل والقبض عليه لتسليمه إلى الجهات المعنية.

واقتادت قوة أمنية السائح الكويتي إلى قسم شرطة أول شرم الشيخ، حيث جرى تحرير محضر له برقم (8686) لسنة 2017 جنح شرم الشيخ، قبل أن يتم إحالته إلى النيابة التي أفرجت عنه بكفالة لحين انتهاء التحقيقات.