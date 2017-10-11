القبض على متنفذ في محافظة الجيزة متلبسًا بـ”رشوة جنسية”

أعلنت مصادر قضائية القبض على سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة في الجمهورية المصرية ؛لاتهامه في قضية رشوة جنسية.

وكانت سيدة تدعى “الهام.ح” ، تقيم في مدينة الحوامدية جنوب الجيزة، قد تقدمت ببلاغ لأجهزة الأمن ضد “هيثم.م” سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة للمدن والمراكز، تتهمه فيه بمراودته لها عن نفسها لمعاشرتها جنسيًا.

وقالت السيدة وفق ما نقله موقع “اليوم السابع”، إن المشكو في حقه طلب منها لقاءه في شقة سكنية ببولاق الدكرور ؛لمعاشرتها مقابل استصدار قرار من نائب محافظ الجيزة بإيقاف الأعمال على قطعة أرض مباني بطريق مصر أسيوط الزراعي في الحوامدية، والمتنازع عليها بينها وأشقاء زوجها.

وبعد تحريات أجهزة الأمن ثبت صدق المشتكية، إذ دأب المتهم على مراودة السيدات عن أنفسهن مقابل إنهاء مصالحهن في المحافظة، وتم الاتفاق مع المشتكية على مسايرة المتهم لتقديم دليل موثق على اتهامها، وبالفعل سجلت السيدة للمتهم بالصوت والصورة اتفاقه معها على لقائه في شقة بشارع العشرين بالجيزة ؛لاستلام أوراقها بعد إنهائها مقابل معاشرتها، وتم إعداد كمين له والقبض عليه.

واعترف أمام تسجيلات الجهات الأمنية بارتكابه الواقعة، قبل أن يُحرر له محضر بواقعة الجنحة المرتكبة.