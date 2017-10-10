الخارجية الإسرائيلية تعتذر لمصر عن تصريحات حول انتخابات اليونسكو

قالت الخارجية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، إن “سفير إسرائيل لدى منظمة اليونسكو لم يصرح بما نسب له، وفي كل الأحوال فإن التصريح لا يمثل موقف الحكومة الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق، نقلت تقارير صحفية عن موقع إسرائيلي أن السفير الإسرائيلي لدى اليونسكو، كرمل شاما هكوهين، قال إن وجود مرشحين عرب على منصب المدير العام للمنظمة، في مقدمة الحاصلين على الأصوات، هو أمر سيئ لإسرائيل وأيضًا لليونسكو.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن السلام بين القاهرة وتل أبيب “استراتيجي”، وإنها ملتزمة بالمضي في تطوير العلاقات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، مع سفير مصر لدى إسرائيل حازم خيرت، وفق بيان للسفارة الإسرائيلية في القاهرة.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن “مصر هي حليفة قوية لإسرائيل، وتل أبيب ملتزمة بالمضي في تطوير العلاقات الثنائية”.

وأمس تصدّر حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة القطري السابق نتائج الجولة الأولى بـ 19 صوتًا في انتخابات تجرى في باريس على منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”.

وحازت مرشحة مصر مشيرة خطاب 11 صوتًا، وحصل فيرا خوري من لبنان على 6 أصوات، فيما حصلت المرشحة الفرنسية أودريه أزولاي على 13 صوتًا.

وتُجرى الانتخابات على منصب مدير عام “يونسكو” على مراحل، بدأت أمس 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وستنتهي الجمعة المقبل.

ويتنافس في انتخابات “اليونسكو” الحالية لاختيار خلف للبلغارية إيرينا بوكوفا، 7 مرشحين، بينهم 3 عرب من قطر، ومصر، ولبنان، وإلى جانب المرشحين العرب يتنافس على المنصب مرشحون من: فرنسا، والصين، وفيتنام وأذربيجان.