مصر تخلي سبيل خالد الأزهري الوزير الأسبق في عهد مرسي

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل خالد الأزهري، وزير القوى العاملة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، في واقعة اتهامه بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة، عقب فض اعتصام النهضة، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز” إن محكمة جنايات القاهرة أخلت سبيل الأزهري، الوزير السابق في حكومة هشام قنديل بتدابير احترازية، على ذمة اتهامه بالتحريض على إضرام النيران في ديوان محافظة الجيزة، والذي كان يضم متظاهرين مؤيدين لمحمد مرسي.

وأشار إلى أن القرار بإخلاء سبيل الأزهري صادر عن محكمة الجنايات وأصبح إطلاق سراحه وجوبيًا من قسم الشرطة التابع له بمحافظة الجيزة، لا سيما أنه ليس مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

ووجهت النيابة لوزير القوى العاملة الأسبق تهمًا من بينها: “التحريض على العنف ومنع سيارات الإطفاء من الوصول إلى مبنى محافظة الجيزة، والتحريض على قطع شارع الهرم، وقذف قوات الشرطة بالحجارة”.

و”التدابير الاحترازية” تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة للتوقيع كل مساء، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله وفق وقائع سابقة.

وفي 29 آب/ أغسطس 2013، ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على الأزهري، الذي شغل منصب وزير القوى العاملة في الفترة من آب/ أغسطس 2012، وحتى يوليو/ تموز 2013.