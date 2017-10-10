وفد حركة فتح يصل القاهرة لإتمام المصالحة الفلسطينية

وصل إلى القاهرة فجر الثلاثاء “عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية قادما على رأس وفد رفيع من رام الله عن طريق الأردن فى زيارة لمصر يشارك خلالها فى جولة الحوار الوطني الفلسطينى التى تبدأ اليوم الثلاثاء بين حركتي فتح وحماس برعاية السلطات المصرية.

يضم الوفد كلا من روحي فتوح عضو اللجنة المركزية ومفوض العلاقات الدولية بالحركة و حسين الشيخ وزير الشئون المدنية بالسلطة الفلسطينية وأحمد حلس أبو ماهر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة وفايز أبوعيطة نائب أمين سر المجلس الثوري للحركة.

وصرح أحد أعضاء الوفد لدى وصوله بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة: “إن الوفد يحمل تعليمات واضحة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحتمية إنهاء الانقسام وبذل كل جهد ممكن لإنجاح الحوار مع حماس في القاهرة، والتغلب على كافة الصعوبات.

وأضاف أن فتح وصلت القاهرة للحوار مع حماس على أسس واضحة عنوانها تمكين الحكومة من العمل بحرية مطلقة وفقا للقانون ومرجعية اتفاق القاهرة الموقع في العام 2011.