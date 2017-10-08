الإعدام لـ13 متهمًا في قضية “تنظيم أجناد مصر”

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لـ13 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم أجناد مصر“، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي لـ”إرم نيوز”، إن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت اليوم بإحالة أوراق 13 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم أجناد مصر” إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في إعدامهم.

وحددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر/كانون الأول للحكم على باقي المتهمين.

ويواجه المتهمون تهمًا بالتسبب في مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع في قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

كما قدّمت النيابة مجموعة من التهم الأخرى بحق المتهمين، من بينها “الانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي قتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية”.

و”أجناد مصر”، هو تنظيم مصري تشكّل العام 2013 وينشط في سيناء، لكنه أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات على قوات الأمن في القاهرة ومدن أخرى.

ونهاية العام الماضي، نفذت مصر حكم الإعدام بحق عادل حبارة أحد أبرز قيادات التنظيم والمتهم الرئيس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتي راح ضحيتها 25 مجندًا من قطاع الأمن المركزي في أغسطس/آب 2013.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2013 تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة لتعقب العناصر المسلحة في عدد من المحافظات وخاصة سيناء.