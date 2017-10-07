في واقعة نادرة.. مصري يتراجع عن تنفيذ عملية انتحارية ويسلم نفسه

قام شاب مصري بتسليم نفسه لقوات الأمن قبل دقائق من الوقت المفترض لتنفيذه عملية انتحارية عبر تفجير نفسه داخل أحد مولات القاهرة، حيث تراجع عن العملية مقرراً الاعتراف بتفاصيل تجنيده.

وشهد قسم شرطة البساتين بالقاهرة، مساء السبت، حضور الشاب وبحوزته قرابة 10 كيلو غرام من المواد المتفجرة “t.N.T”، معترفاً بحيازته لها داخل سيارته لتفجير أحد المولات الشهيرة .

وقال الشاب إن “تجنيده من قبل الجماعات الإرهابية تم عن طريق الإنترنت، ومن ثم تم التواصل معه وإقناعه بتنفيذ عملية انتحارية في أحد المولات، وتوفير المواد اللازمة لذلك بعدة طرق، إلا أنه قرر في اللحظات الأخيرة التراجع عن العملية”، معلناً “رغبته في الحماية من الجماعات الإرهابية بعد عدم تنفيذه للتعليمات التي صدرت له”.

وتعد هذه الحالة الأولى من نوعها في مصر، في ظل العمليات التي تستهدف مؤسسات الدولة، سواء ما يتبناه تنظيم داعش، أو حركة حسم.