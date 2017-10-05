عباس: المصالحة أولوية‎ فلسطينية نسعى إلى تحقيقها بكل السبل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، إن المصالحة الوطنية “أولوية فلسطينية نسعى إلى تحقيقها بكل السبل”، مشيراً إلى أن حركتي فتح وحماس ستعقدان اجتماعاً مهمًا في القاهرة الأسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل تمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها في قطاع غزة.

وأضاف عباس:”منذ بداية الانقسام الأسود العام 2007، سعينا بالتعاون مع الجامعة العربية والأشقاء في مصر إلى إنهائه بالطرق السلمية، إلى أن تكللت جهود الشقيقة مصر في الانطلاق نحو طيّ صفحة الانقسام لتوحيد شطري الوطن”.

وتابع:”موافقة حركة حماس على حلّ اللجنة الإدارية، وذهاب حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة، تعدّ الطريق الصحيح لتحقيق الوحدة الوطنية التي لا غنى لنا عنها، باعتبارها الأساس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967″.

وقال: “نحن ذاهبون إلى القاهرة وكلنا عزم وتصميم على إنجاح اللقاء وتحقيق خطوات ملموسة على هذا الصعيد”.

وجدّد الرئيس الفلسطيني ترحيبه بالجهود المصرية الساعية إلى إنهاء الانقسام.

وبيّن أن كل المساعدات التي ستقدّم لغزة يجب أن تمرَّ عبر حكومة الوفاق الوطني صاحبة الولاية على الأراضي الفلسطينية.

واستعرض عباس الملف السياسي خلال كلمته، ودعا لحلّ القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حلّ الدولتين لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال “عباس” عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية: “إن قضية المعتقلين تمسّ وجدان كل الشعب الفلسطيني، ولن يكون هناك أي اتفاق سلام دون الإفراج عنهم”.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني، بحسب إحصاءات رسمية فلسطينية.

وسبق أن قررت فتح خلال اجتماع لجنتها المركزية في وقت سابق اليوم، الاستجابة للدعوة المصرية، للحوار مع حركة حماس، يوم الثلاثاء المقبل، في القاهرة.

وشهد ملف المصالحة الفلسطينية، تطورات مهمة خلال الآونة الأخيرة، فبعد قرار حركة حماس، حلّ اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، قرّر عباس، إرسال حكومته إلى القطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعليًا أمس الأول الثلاثاء.

كما زار العديد من وزراء الحكومة، مقرات وزاراتهم في غزة، والتقوا العاملين فيها، لكن الحكومة، أجَّلت اتخاذ القرارات المهمة، الخاصة بالاستلام الكامل لمهام عملها، ورفع القيود التي اتخذها عباس ضد غزة، عقب تشكيل حماس للجنة الإدارية، إلى ما بعد مباحثات حركتي فتح وحماس في القاهرة، المقرر عقدها الثلاثاء المقبل.