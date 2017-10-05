البرلمان المصري يعتزم التقدم بشكوى دولية ضد “هيومن رايتس ووتش”

يعتزم البرلمان المصري التقدم بشكوى رسمية ضد منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وذلك في أعقاب اتهامات متتالية صادرة عن المنظمة حول حقوق الإنسان في مصر، اعتبرتها القاهرة مزورة وتستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد، إن اللجنة ستتقدم بشكوى رسمية أمام الاتحاد البرلماني الدولي ضد “هيومن رايتس ووتش”، في الخامس عشر من الشهر الجاري، رفقة مذكرة توضح الأسباب التي تدلل على أن المنظمة تختلق الوقائع للإضرار بالأمن القومي المصري.

وأشار عابد لـ”إرم نيوز” إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعكف على الانتهاء من مذكرة مفصلة تحتوي على أدلة إدانة للمنظمة الدولية، ومصادر إمدادها بالمعلومات المغلوظة والمشبوهة وصلتها بجماعة الإخوان التي صنفتها الحكومة “منظمة إرهابية”.

وأضاف أن مذكرة الاتهام والشكوى ستطالب بضرورة معاقبة المنظمة على أساليبها التي دأبت عليها ضد مصر خلال الفترة الماضية، والتي تصرّ على اعتبارها حقائق مسلما بها.

وأوضح أن البرلمان المصري سيقوم بحملة دولية، خلال الفترة المقبلة، لتوضيح حقيقة الأوضاع داخل مصر أمام دول العالم.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تصاعدت انتقادات لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات في مصر؛ محملة النظام المصري المسؤولية عما تسميها “انتهاكات” ضد المعارضين.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت إن التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس واتش” مؤخراً، “حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة”.