محاكمة 6 أشخاص تسببوا بحادث تصادم قطارين في مصر ومقتل 44 شخصًا

أمر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، بإحالة 6 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة “الإهمال الجسيم” فيما يتعلق بحادث تصادم قطارين للركاب بمحافظة الإسكندرية الساحلية في أغسطس/ آب الماضي، والذي أسفر عن مقتل 44 شخصًا وإصابة أكثر من 200.

ووقع الحادث بعد ظهر يوم 11 أغسطس/ آب عندما اصطدم قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية بمؤخرة قطار قادم من بورسعيد إلى الإسكندرية، والذي كان متوقفًا على شريط السكك الحديدية بالقرب من محطة منطقة خورشيد بالإسكندرية.

وقال مكتب النائب العام، نبيل صادق، في بيان اليوم الأربعاء، إن الحادث وقع بسبب “الإهمال الجسيم” لسائقي القطارين و 4 آخرين من العاملين بقطاع السكك الحديدية، وأضاف أن صادق “أمر كذلك باستمرار حبس المتهمين الستة احتياطيًا”.

وجاء في البيان : “أكدت التحقيقات على أن ما آتاه المتهمون من أفعال ينم عن إهمال ورعونة شديدة وعدم مراعاة الدقة، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وواجبات وظيفتهم”.

وكانت إحصاءات وزارة الصحة، قد أشارت بعد يوم من وقوع الحادث إلى مقتل 41 على الأقل وإصابة 132 آخرين، لكن بيان النائب العام قال اليوم إن عدد القتلى 44 والمصابين 236.

ودفع الحادث رئيس هيئة السكك الحديدية للاستقالة، وتعهد وزير النقل هشام عرفات، بأن يشهد قطاع السكك الحديدية “تطويرًا شاملاً” خلال الفترة المقبلة.

وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى، وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.