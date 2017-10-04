بعد أشهر من عملها.. إغلاق أكشاك الفتوى بمحطات المترو في مصر

أعلنت هيئة مترو الأنفاق في مصر، أن مجمع البحوث الإسلامية التابع لمؤسسة الأزهر لم يجدد البروتوكول مع الهيئة، مما سيترتب عليه تغيير نشاط وأماكن الأكشاك المخصصة لتقديم الفتاوى للجمهور.

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الهيئة اليوم الأربعاء، إن “البروتوكول بدأ في شهر رمضان نهاية مايو/أيار الماضي وانتهى في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد انتهاء موسم الحج”.

وأضاف: “الأكشاك ملك للهيئة وليست تابعة لمجمع البحوث، وسيتم تغيير نشاطها.”

وكان مجمع البحوث الإسلامية وهيئة مترو الأنفاق وقعا في مايو/آيار الماضي بروتوكول تعاون، انطلقت بموجبه رسائل دعوية يومية خلال شهر رمضان الماضي عبر إذاعة المترو في خطوط سيره الثلاثة بالقاهرة الكبرى التي تضم محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبحسب تصريحات صحفية لمسؤولين معنيين، ارتأى الجانبان فاعلية الفكرة لتتطور لاحقا نهاية يوليو/تموز الماضي إلى اتفاق يتضمن وجود أكشاك ثابتة لأعضاء المجمع بالمحطات، يتم عبرها تقديم الفتاوى للجمهور، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين الاستحسان و الرفض والسخرية.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، قال محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في تصريحات صحفية، إن لجنة الفتوى بمترو الأنفاق أجابت على نحو 2850 طلب فتوى خلال 32 يوماً، 27% منها تخص الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق.