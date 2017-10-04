أعلن مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان، أن بعثة تنقيب سويسرية-فرنسية من جامعة جنيف اكتشفت في منطقة سقارة في محافظة الجيزة جزءا من مسلة ملكية تعود إلى عصر الأسرة السادسة، التي امتد حكمها في مصر القديمة تقريبا بين العام 2345 والعام 2181 قبل الميلاد.

وأضاف وزيري أن أهمية هذا الكشف نابعة من أنه يخص إحدى سيدات البيت الحاكم أثناء عصر الدولة القديمة، إذ أنها كانت وصية على العرش في الفترة الأولى من حكم ابنها الملك بيبي الثاني الذي تولى العرش وهو في السادسة من عمره.

ويقول علماء الآثار إن بيبي الثاني كان شاذا جنسياً.