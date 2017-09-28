مصر تعلن التزامها باستكمال تحقيقات لغز مقتل الطالب الإيطالي ريجيني

أكّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على التزام مصر باستكمال التحقيقات الجارية في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بكل شفافية واهتمام، مشددا خلال استقبال سفير إيطاليا الجديد، جامباولو كانتيني على خصوصية العلاقات المصرية الإيطالية عبر التاريخ.

وأوضح شكري أن هناك قواسم ومصالح مشتركة طالما جمعت بين البدلين، سواء في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري أو التبادل الثقافي، أو التنسيق والتشاور المستمر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، وذلك بحسب بيان للمتحدث الرسمي للوزارة أحمد أبو زيد.

وأعرب السفير الإيطالي الجديد عن تطلع بلاده بأن تشهد المرحلة القادمة طفرة في مجالات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، فضلًا عن زيادة وتيرة وحجم التنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعقّب وزير الخارجية المصري، بأن تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الإيطالية يعتبر هدفًا مشتركًا لحكومتي وشعبي البلدين، وأن سفير إيطاليا الجديد لدى مصر سيجد كلّ التعاون والترحيب من جانب كافة مؤسسات الدولة المصرية خلال فترة عمله.