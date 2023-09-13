المتطرف غليك يقود اقتحام الأقصى وإصابات باقتحام بلدة عناتا بالقدس

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، في الوقت الذي اقتحمت فيه القوات الإسرائيلية بلدة عناتا شمال القدس المحتلة، حيث أصيب 24 فلسطينيًّا بحالات اختناق.

واقتحم المستوطنون بقيادة المتطرف غليك بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، التي أمنت لهم طريق الاقتحام بدءًا من باب المغاربة وانتهاء بباب السلسلة.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن المستوطنين بقيادة غليك أدوا طقوسًا تلمودية، واستمعوا إلى شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ونشرت القوات الإسرائيلية عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

من جهة أخرى، أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين، اليوم، بحالات اختناق بعد اقتحام القوات الإسرائيلية، لبلدة عناتا، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط تجمع المدارس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاهها؛ ما تسبب بإصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.