نقلت الحرب لولايات جديدة.. كيف سقطت "سنجة" في يد "الدعم السريع"؟

في خطوة مفاجئة أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، سيطرتها على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار، لينتقل بعدها الصراع من الجزيرة إلى ولايات جديدة.

وفي الوقت الذي كان الجيش السوداني يحشد فيه قواته بمدينة سنار لاسترداد منطقة "جبل موية" الإستراتيجية غرب المدينة من قبضة قوات الدعم السريع، تفاجأ بأن هذه القوات تلتف عليه من الخلف وتسيطر على مدينة سنجة عاصمة الولاية.

ويوجد في مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار مقر قيادة الفرقة 17 مشاه التابعة للجيش السوداني، حيث بسطت قوات الدعم السريع سيطرتها عليها بعد معارك لم تدم طويلًا.

وتقع مدينة سنجة في الاتجاه الجنوبي من مدينة سنار على مسافة نحو 60 كيلو مترًا، ولا سبيل أمام القادمين من جهة الشمال إلا المرور عبر مدينة سنار للوصول إلى سنجة، بيد أن قوات الدعم استخدمت طرق غير مألوفة للوصول إلى عاصمة الولاية، وفق شهود عيان.

وأكد الشهود لـ"إرم نيوز"، أن قوات الدعم السريع التي تحركت من منطقة "جبل موية" سلكت طرق ترابية وعرة وسط الغابات والمشاريع الزراعية غرب سنار وصولًا إلى سنجة، التي هاجمتها من الاتجاه الجنوبي الغربي.

وأشاروا إلى أن قائد قوات الدعم السريع في محور سنار عبدالرحمن البيشي، هو ابن المنطقة ويعرف جغرافيتها وتضاريسها؛ ما مكّن قواته من الانطلاق من "جبل موية" والعبور حتى سنجة دون أن يُكتشف أمرها.

ورسم دخول وسيطرة قوات الدعم السريع على مدينة سنجة علامات الحيرة وسط السودانيين، باعتبار أن الجيش كان يتحدث بثقة عن استعداداته لاسترداد منطقة "جبل موية" التي سقطت في يد الدعم السريع يوم الاثنين الماضي.

وجاءت سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة سنجة بعد ساعات من زيارة قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان إلى الولاية، وتفقده الخطوط الأمامية لقواته المتأهبة لاسترداد "جبل موية" وفق الإعلام العسكري للجيش السوداني، الأمر الذي مثل صدمة لأنصاره.

ولايات جديدة

وأكد خبير عسكري أن قوات الدعم السريع بدخولها مدينة سنجة نقلت الصراع من ولاية الجزيرة إلى ولايات جديدة هي سنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض، مشيرًا إلى أن "الدعم السريع" لديها قدرة عالية على التمويه لتشتيت الانتباه من هدفها الحقيقي، كما لديها القدرة على الالتفاف والمهاجمة المباشرة وفق تكتيك الكثافة النارية، مثل ما فعلته بدخولها سنجة.