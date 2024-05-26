"هناك قناص" إحدى مآسي سكان مخيم جباليا.. ما قصتها؟

وأوضح الناشط، أن أخطر ما رآه في مخيم جباليا في عدة مناطق قبل مغادرته هو لافتات كان يضعها أحد المواطنين بمجهود شخصي كتب عليها "ممنوع الاقتراب، هناك قناص" موضوعة على ناصية كل شارع، عرف ذلك بعد قنص عدة مواطنين وقتلهم على الفور دون التمكن من سحب جثامينهم.

وكشف الدقس، أن مخيم جباليا تعرض إلى عملية تطهير عرقي وتهجير لسكانه، فضلًا عن تدمير معظم أحيائه السكنية والبنى التحتية وتجريف الشوارع والبيوت، فيما أعدمت إسرائيل كل سبل الحياة بداخله حتى وإن سمحت لنا بالعودة، "فبرأيي أصبح غير صالح للحياة نهائيًا".

من جهته، قال المواطن سمير صالحة من مخيم جباليا: "لا يمكن وصف حجم وهول المجزرة والإبادة التي تعرضنا لها في المخيم، لقد عشنا أهوال يوم القيامة، قبل أن ننجو أنا وعائلتي من الموت بالقصف ورصاص القناصة المنتشرة في كل مكان".

وأضاف صالحة في حديثه لـ"إرم نيوز"، هذا النزوح الأول لي أنا وعائلتي وعدد من جيراني منذ السابع من أكتوبر، حيث إن كل ما تعرضنا له منذ بداية الحرب شيء، ومنذ بدء العملية العسكرية، قبل عدة أيام شيء آخر تمامًا، وهي ما أجبرت جميع سكان المخيم دون استثناء على النزوح باتجاه منطقتي الصفطاوي والجلاء على أطراف المخيم من الجهة الغربية.

وتابع: "أبشع ما عشته خلال الحرب مشهد لن أنساه طيلة حياتي، حيث كان هناك شاب يبكي بحرقة على ناصية أحد الشوارع وهناك عدد من المواطنين حوله وعندما اقتربت وجدت لافتة كتب عليه "ممنوع الاقتراب، هناك قناصة"، وإذ به يبكي شقيقه الممدد وسط الشارع والمقتول برصاص قناصة وهو لا يستطيع حتى سحب جثمانه".

ولفت المواطن إلى أن النازحين يعيشون ظروفًا معيشية قاسية ولا يوجد هناك أي مراكز للإيواء في تلك المناطق ويتواجد معظمهم على جوانب الطرقات وفي الشوارع ولا سيما وأنه ليس لديهم خيام ولم يتم توزيع الخيام عليهم أو بيعهم إياها كما حدث في مناطق جنوب القطاع.