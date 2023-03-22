السعودية تجري حركة تغييرات بوزارة "الحرس الوطني"
أعلنت وزارة الحرس الوطني في السعودية، الثلاثاء، صدور قرارات بتعيين وتكليف عددٍ من القيادات العسكرية والمدنية في الوزارة.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن وزيرها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر قرارًا بتكليف اللواء الركن محمد القحطاني، رئيسًا للجهاز العسكري بالوزارة.
وشملت قرارات الوزير، تكليف اللواء طيار ركن، فهد بن سعيدان، نائبًا لرئيس الجهاز العسكري ورئيسًا لمجلس برنامج شبكة الاتصالات بالوزارة.
وتم تعيين اللواء طيار ركن، محمد بن سيف السيف، رئيسًا لهيئة طيران الحرس الوطني في وزارة الحرس الوطني، وتعيين اللواء ركن، صالح بن عبدالكريم العريفي، مساعدًا لوكيل الجهاز العسكري للقطاع الشرقي بوزارة الحرس الوطني.
وشملت القرارات أيضًا، تعيين اللواء ركن عبدالله بن علي التويجري، مساعدًا لوكيل الجهاز العسكري للقطاع الغربي، وتعيين اللواء الركن عايد بن عبدالله العصيمي، قائدًا لكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان.
كما تم تعيين اللواء محمد بن ثامر السبيعي، رئيسًا لهيئة الاستخبارات بوزارة الحرس الوطني، وتعيين اللواء الركن سعيد بن مشبب الشهراني، رئيسًا لهيئة التعليم والتدريب بوزارة الحرس الوطني.