السعودية تجري حركة تغييرات بوزارة "الحرس الوطني"

وتم تعيين اللواء طيار ركن، محمد بن سيف السيف، رئيسًا لهيئة طيران الحرس الوطني في وزارة الحرس الوطني، وتعيين اللواء ركن، صالح بن عبدالكريم العريفي، مساعدًا لوكيل الجهاز العسكري للقطاع الشرقي بوزارة الحرس الوطني.

وشملت القرارات أيضًا، تعيين اللواء ركن عبدالله بن علي التويجري، مساعدًا لوكيل الجهاز العسكري للقطاع الغربي، وتعيين اللواء الركن عايد بن عبدالله العصيمي، قائدًا لكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان.

كما تم تعيين اللواء محمد بن ثامر السبيعي، رئيسًا لهيئة الاستخبارات بوزارة الحرس الوطني، وتعيين اللواء الركن سعيد بن مشبب الشهراني، رئيسًا لهيئة التعليم والتدريب بوزارة الحرس الوطني.