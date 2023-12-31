"لا يوجد أبرياء".. تعليمات إطلاق النار في غزة تثير غضب ضباط إسرائيليين

كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن قرار صدر عن قيادة الجيش، بتشديد تعليمات إطلاق النار في قطاع غزة، بغية تقليص الخسائر بين المدنيين، قادت إلى حالة من الغضب بين الضباط، وفق تقرير لموقع "نيوز1" العبري.

ويعدّ تقليص حجم الخسائر بين المدنيين في غزة على رأس المطالب الأمريكية من الحكومة الإسرائيلية، في ظل انتقادات حادّة يواجهها البيت الأبيض.

ووفق التقرير، فقد صدر القرار في ذروة الحرب، بينما تعمل القوات على الأرض من أجل تحقيق أهداف الحرب؛ ما أدى إلى حالة من الغضب بين الضباط والجنود.