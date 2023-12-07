عقوبات أمريكية على شبكة موّلت الحوثيين بـ"العملة الصعبة"

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على 13 فردا وكيانا بمزاعم تحويل عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية إلى ميليشيا الحوثيين اليمنية، من بيع وشحن سلع إيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن الحرس الثوري الإيراني دعم المخطط الذي يتضمن شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في دول متعددة، بما في ذلك اليمن وتركيا وسانت كيتس ونيفيس.

وقال وزير الخزانة براين نيلسون، إن الأموال التي قدمتها إيران ساعدت في تنفيذ الهجمات الأخيرة التي شنتها الميليشيا الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر مما عرض التجارة الدولية للخطر.

ونقل بيان الخزانة عن نيلسون قوله: "لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجأة.. هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية".