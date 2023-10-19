على وقع حرب غزة.. أمريكا تحذّر رعاياها في أنحاء العالم
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، "تحذيرًا أمنيًا عالميًا" لرعايا الولايات المتحدة في الخارج طالبتهم فيه بتوخي الحذر، وذلك بعد يوم من ختام الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته لإسرائيل.
وأشارت الخارجية في بيان لها إلى التوتر المتزايد في مواقع مختلفة من العالم، واحتمال شن متطرفين هجمات على الأمريكيين، واستهدافهم بأعمال عنف.
ولم يشر التحذير إلى أي حدث عالمي أو حرب بعينها، لكنه يأتي وسط صراع مستمر في الشرق الأوسط، بعد أن هاجمت حركة "حماس" إسرائيل، في السابع من الشهر الحالي، وقصفت إسرائيل قطاع غزة بعد ذلك بضربات جوية خلّفت آلاف القتلى.
وأطلقت العديد من دول العالم تحذيرات لرعاياها في الأراضي الفلسطينية، وإسرائيل، ولبنان، بالحذر وعدم السفر إلى تلك المناطق، وضرورة مغادرة من يتواجد فيها.
من جهته، قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، اليوم، إن الوزارة ترصد تزايدًا في التقارير الواردة عن تهديدات لمجتمعات اليهود، والمسلمين، والعرب، في الولايات المتحدة بما يرتبط بحرب إسرائيل مع "حماس" في قطاع غزة.
وأضاف في مؤتمر صحفي في جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية: "وزارة العدل بأكملها يقظة في إطار جهودنا لرصد جرائم الكراهية، وتهديدات العنف، أو وقائع مرتبطة بذلك، والتصدي لها، وباهتمام خاص للتهديدات لمجتمعات بسبب العقيدة".
وقال جارلاند، إنه وجّه، الأسبوع الماضي، مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ومكاتب الادعاء العام في عموم الولايات المتحدة بالعمل مع الولايات، وأجهزة إنفاذ القانون المحلية، للتصدي للتهديدات، وحث ممثلي ادعاء اتحاديين على التواصل مع شخصيات قيادية ودينية في المجتمعات.
ويعتزم "جارلاند"، في وقت لاحق اليوم، مقابلة مسؤولين من أجهزة إنفاذ القانون في ميامي التي تضم أحد أكبر تجمعات اليهود في الولايات المتحدة.