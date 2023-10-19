على وقع حرب غزة.. أمريكا تحذّر رعاياها في أنحاء العالم

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، "تحذيرًا أمنيًا عالميًا" لرعايا الولايات المتحدة في الخارج طالبتهم فيه بتوخي الحذر، وذلك بعد يوم من ختام الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته لإسرائيل.

وأشارت الخارجية في بيان لها إلى التوتر المتزايد في مواقع مختلفة من العالم، واحتمال شن متطرفين هجمات على الأمريكيين، واستهدافهم بأعمال عنف.

ولم يشر التحذير إلى أي حدث عالمي أو حرب بعينها، لكنه يأتي وسط صراع مستمر في الشرق الأوسط، بعد أن هاجمت حركة "حماس" إسرائيل، في السابع من الشهر الحالي، وقصفت إسرائيل قطاع غزة بعد ذلك بضربات جوية خلّفت آلاف القتلى.

وأطلقت العديد من دول العالم تحذيرات لرعاياها في الأراضي الفلسطينية، وإسرائيل، ولبنان، بالحذر وعدم السفر إلى تلك المناطق، وضرورة مغادرة من يتواجد فيها.