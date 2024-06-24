الجيش الأردني: مقتل جنديين إثر تدهور شاحنات متجهة لغزة

أعلن الجيش الأردني مقتل اثنين من أفراده إثر حادث تدهور لـ3 شاحنات عسكرية ظهر اليوم الأحد.

وأوضح مصدر عسكري في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الشاحنات كانت ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، وتدهورت نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.

وقال المسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن الحادث أدى أيضًا إلى إصابة اثنين آخرين من الجنود، وأشار إلى أن حالتهما العامة متوسطة. وأضاف أن الجنود من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي.

وقال المصدر إن القوات المسلحة الأردنية "تؤكد أنها مستمرة في إرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها".