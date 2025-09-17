وكالة الأنباء السعودية: السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك

logo
العالم العربي

مقتل لبنانيين اثنين إثر غارة إسرائيلية على بعلبك (فيديو)

مقتل لبنانيين اثنين إثر غارة إسرائيلية على بعلبك (فيديو)
موقع الغارةالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

قُتل لبنانيان، بهجوم مسيّرة يُعتقد أنها إسرائيلية على مدينة بعلبك فيما أشارت معلومات متداولة أن القتيلين، قياديان بميليشيا حزب الله.

وذكرت "الوكالة اللبنانية للإعلام" (رسمية)، مساء الأربعاء، أن مسيّرة استهدفت سيارة في محلة العسيرة مدينة بعلبك، مما أدى إلى مقتل مواطنين.

أخبار ذات علاقة

الجيش اللبناني في محيط المنزل المستهدف

مسيّرة إسرائيلية تلقي قنابل صوتية قرب منزل مأهول جنوب لبنان (فيديو)

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن غارة إسرائيلية شُنت على سيارة في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط اثنين.

وعلى صعيد متصل، تداولت حسابات على منصة "إكس" أنباء عن مقتل القياديين بـ"حزب الله" "حسين سيفو شريف" و"كمال رعد شريف " بالغارة الإسرائيلية.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC