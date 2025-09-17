مقتل لبنانيين اثنين إثر غارة إسرائيلية على بعلبك (فيديو)

قُتل لبنانيان، بهجوم مسيّرة يُعتقد أنها إسرائيلية على مدينة بعلبك فيما أشارت معلومات متداولة أن القتيلين، قياديان بميليشيا حزب الله.

وذكرت "الوكالة اللبنانية للإعلام" (رسمية)، مساء الأربعاء، أن مسيّرة استهدفت سيارة في محلة العسيرة مدينة بعلبك، مما أدى إلى مقتل مواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن غارة إسرائيلية شُنت على سيارة في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط اثنين.

وعلى صعيد متصل، تداولت حسابات على منصة "إكس" أنباء عن مقتل القياديين بـ"حزب الله" "حسين سيفو شريف" و"كمال رعد شريف " بالغارة الإسرائيلية.