بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي ينكل بجريح فلسطيني في جنين
فجّر مشهد تقييد الجيش الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا جريحًا فوق إحدى آلياته، في جنين، شمال الضفة الغربية غضبًا واسعًا في الأراضي الفلسطينية.
وكان مقطع فيديو وثَّق الحادثة بعدما بعدما اقتحم الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، مدينة جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب على إثرها عدد من الشبان.
وقام الجيش الإسرائيلي على إثر ذلك بوضع أحد الجرحى على مقدمة إحدى آلياته العسكرية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الجريح نُكّل به وتم استخدامه كدرع بشرية.
وتم اعتقال المصاب الفلسطيني لاحقًا بعدما منع الجيش الإسرائيلي إسعافه.
وعبر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد من هذا التصرف الذي قام به الجيش الإسرائيلي.
واعتبروا أن هذا الفعل يعد انتهاكًا للقوانين الدولية، والتي تمنع استخدام المدنيين دروعًا بشرية أو منع إسعاف الجرحى والمصابين، ويعبر عن الوحشية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي خلال اقتحاماته للمدن والبلدات الفلسطينية.