بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي ينكل بجريح فلسطيني في جنين

فجّر مشهد تقييد الجيش الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا جريحًا فوق إحدى آلياته، في جنين، شمال الضفة الغربية غضبًا واسعًا في الأراضي الفلسطينية.

وكان مقطع فيديو وثَّق الحادثة بعدما بعدما اقتحم الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، مدينة جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب على إثرها عدد من الشبان.