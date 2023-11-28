محللون: خياران لا ثالث لهما أمام إسرائيل بعد الهدنة
قال محللون إن إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما في قطاع غزة بعد الهدنة المؤقتة مع حركة حماس والتي مددت ليومين إضافيين، وكلا الخيارين يشير إلى أن إسرائيل منيت بهزيمة غير مسبوقة على المستوى الإستراتيجي.
وكانت العديد من القراءات تميل إلى وضع كثير من السيناريوهات لِما ستؤول إليه الأمور بعد الهدنة دون ترجيح سيناريو على آخر، بالتزامن مع التزام الطرفين لليوم الرابع ببنودها وسير ملف الرهائن حسب ما اتفق عليه.
"هُدن متقطعة" وصولًا لوقف إطلاق النار
ووفق المحللين، فإن الخيار الأول والمرجح هو أن تمتد الهدنة بشكل متقطع إلى أن تتحول تدريجيًّا إلى وقف لإطلاق النار.
وأشاروا إلى أن "نجاح ملف تبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين من خلال التفاوض والوساطات العربية الدولية شكل ورقة ضغط كبيرة في الداخل الإسرائيلي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيًّا بالإضافة إلى حكومته للاستمرار حتى تحرير جميع الرهائن".
وتابعوا أن "الشارع الإسرائيلي الذي تفاعل بشكل كبير مع إطلاق سراح الرهائن تولَّد لديه رأي جمعي أن القصف المستمر لم يُفض إلى أي نتيجة في ملف الرهائن".
واعتبروا أن "الرأي العام الإسرائيلي حسب رصد المشهد العام لن يقبل أن تتوقف عملية التبادل واستكمال الحرب دون الإفراج عن بقية الرهائن".
"ورقة ضامنة"
ولفتوا إلى أن "حركتي حماس والجهاد الإسلامي تدركان جيدًا أن عملية تجزئة تبادل الأسرى على مراحل والإبقاء على باقي الأعداد منهم خصوصًا العسكريين هي ورقة الضمان بشل الآلة العسكرية الإسرائيلية عن استئناف القتال والقصف".
وبحسبهم، فإن "إسرائيل بمجرد قبولها للهدنة والتي نتج عنها المتطلب الأهم المتمثل بإطلاق سراح الرهائن تجد نفسها وقد دخلت طريقًا لا عودة فيه إلى استئناف الحرب ولو مرحليًّا في القريب المنظور".
"ويعزز هذا الطرح الضغط الدولي على إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار بعد الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب في قطاع غزة والتي أدت لتشكل رأي عام عالمي وخصوصًا في أوروبا وأمريكا منتقد لإسرائيل بشكل غير مسبوق".
"بداية النهاية"
ويؤشر ذلك على بداية النهاية بالنسبة للدعاية الإسرائيلية والتي طالما كانت إحدى أدوات إسرائيل الرئيسة في كسب الدعم والتعاطف في الأوساط الأمريكية والأوروبية الشعبية حتى على مستوى الآلة الإعلامية الغربية الداعمة لها، وفق رأي المحللين.
وقالوا إن "تكلفة الحرب على مستوى الخسائر الاقتصادية وفشل العمليات العسكرية بتحقيق أيٍّ من أهدافها سواء بتحرير الرهائن أو القضاء على حماس وباقي الفصائل المقاتلة قد تجبر إسرائيل على هذا الخيار".
أضف إلى ذلك أن "تحول المواقف السياسية الداعمة لإسرائيل خصوصًا موقف الدول الأوروبية ولَّد قناعة عند الحكومة الإسرائيلية وتحديدًا أجهزتها الاستخبارية، أن استئناف الحرب قد يكون له نتائج كارثية على المستوى السياسي الدولي والإقليمي لا سيما ملف التطبيع والشراكات الاقتصادية الإقليمية".
وبالتالي وفق رأي المحللين فإنه من "المرجح تمديد الهدن ومن الممكن أن يفصل بين كل هدنة وأخرى عمليات عسكرية محدودة من الجانب الإسرائيلي".
"استنئاف العمليات العسكرية بشكل مختلف"
أما الخيار الثاني فهو أن تستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية لكن بشكل مختلف عن ما كانت عليه قبل الهدنة.
ويؤكد المحللون أن "هذا الخيار يدعمه وزراء نتنياهو اليمينيون المتطرفون الذين كانوا رافضين لمشروع الهدنة وبعض القادة العسكريين على أمل حفظ ماء الوجه بعد فشلهم قبل الهدنة بتنفيذ الأهداف السياسية الإستراتيجية من هذه الحرب التي من المفترض أن تخدمها الآلة العسكرية وتمهد لها".
واعتبروا أن ما "يعزز احتمالية هذا الخيار تمكُّن إسرائيل من اقناع البيت الأبيض بضرورة المضي بالحرب للقضاء على حماس".
وختموا: "لكن من المرجح أن تكون موافقة أمريكا مشروطه بتغيير إسرائيل لنهجها العسكري في تنفيذ عملياتها لتتحول لعمليات نوعية تستهدف أهدافًا محددة تتعلق بحماس والمقاتلين والأنفاق".