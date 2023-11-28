محللون: خياران لا ثالث لهما أمام إسرائيل بعد الهدنة

قال محللون إن إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما في قطاع غزة بعد الهدنة المؤقتة مع حركة حماس والتي مددت ليومين إضافيين، وكلا الخيارين يشير إلى أن إسرائيل منيت بهزيمة غير مسبوقة على المستوى الإستراتيجي.

وكانت العديد من القراءات تميل إلى وضع كثير من السيناريوهات لِما ستؤول إليه الأمور بعد الهدنة دون ترجيح سيناريو على آخر، بالتزامن مع التزام الطرفين لليوم الرابع ببنودها وسير ملف الرهائن حسب ما اتفق عليه.

"هُدن متقطعة" وصولًا لوقف إطلاق النار

ووفق المحللين، فإن الخيار الأول والمرجح هو أن تمتد الهدنة بشكل متقطع إلى أن تتحول تدريجيًّا إلى وقف لإطلاق النار.

وأشاروا إلى أن "نجاح ملف تبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين من خلال التفاوض والوساطات العربية الدولية شكل ورقة ضغط كبيرة في الداخل الإسرائيلي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيًّا بالإضافة إلى حكومته للاستمرار حتى تحرير جميع الرهائن".

وتابعوا أن "الشارع الإسرائيلي الذي تفاعل بشكل كبير مع إطلاق سراح الرهائن تولَّد لديه رأي جمعي أن القصف المستمر لم يُفض إلى أي نتيجة في ملف الرهائن".

واعتبروا أن "الرأي العام الإسرائيلي حسب رصد المشهد العام لن يقبل أن تتوقف عملية التبادل واستكمال الحرب دون الإفراج عن بقية الرهائن".

"ورقة ضامنة"

ولفتوا إلى أن "حركتي حماس والجهاد الإسلامي تدركان جيدًا أن عملية تجزئة تبادل الأسرى على مراحل والإبقاء على باقي الأعداد منهم خصوصًا العسكريين هي ورقة الضمان بشل الآلة العسكرية الإسرائيلية عن استئناف القتال والقصف".

وبحسبهم، فإن "إسرائيل بمجرد قبولها للهدنة والتي نتج عنها المتطلب الأهم المتمثل بإطلاق سراح الرهائن تجد نفسها وقد دخلت طريقًا لا عودة فيه إلى استئناف الحرب ولو مرحليًّا في القريب المنظور".

"ويعزز هذا الطرح الضغط الدولي على إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار بعد الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب في قطاع غزة والتي أدت لتشكل رأي عام عالمي وخصوصًا في أوروبا وأمريكا منتقد لإسرائيل بشكل غير مسبوق".