مرصد أوروبي يدعو إلى دعم "المبادرة السنوسية" في ليبيا

دعا مرصد أوروبي إلى دعم مبادرة الحوار الوطني الجديدة التي أطلقها الأمير محمد السنوسي، الوريث الشرعي للأسرة السنوسية الملكية في ليبيا، وذلك لكسر الجمود السياسي في البلاد.

وأورد المرصد الأوروبي "لوبسيرفتوار دو أوروبا" الكائن مقره في بروكسل، في تقرير له، المسارات التي أوصلت ليبيا إلى "طريق مسدود"، وفق وصفه، بسبب انعدام الأمل في إقناع الأطراف المتوقع أن تفقد السلطة في حال إجراء الانتخابات.

وشدد التقرير على المسار الآخر الأكثر عقلانية الذي يتلخص في دعم الحوار الوطني الجديد بقيادة ليبيا والذي أطلقه مؤخراً الأمير السنوسي.

ويعتقد المرصد أن هذا الحوار الوطني الجديد، يرتقي فوق المصالح الضيقة لإعادة توحيد ليبيا المنقسمة، وأنه يتسارع ويستحوذ على قلوب وعقول جميع الفصائل.

ويرى المصدر أن هذا الطريق الواقعي الوحيد بتجسيده رؤية وطنية تتمحور حول الشمولية والشرعية والحكم الديمقراطي والهوية الوطنية. ويتوقع الليبيون دعما نشطا من أوروبا في هذا الأمل الجديد لليبيا.