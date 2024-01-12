مرصد أوروبي يدعو إلى دعم "المبادرة السنوسية" في ليبيا
دعا مرصد أوروبي إلى دعم مبادرة الحوار الوطني الجديدة التي أطلقها الأمير محمد السنوسي، الوريث الشرعي للأسرة السنوسية الملكية في ليبيا، وذلك لكسر الجمود السياسي في البلاد.
وأورد المرصد الأوروبي "لوبسيرفتوار دو أوروبا" الكائن مقره في بروكسل، في تقرير له، المسارات التي أوصلت ليبيا إلى "طريق مسدود"، وفق وصفه، بسبب انعدام الأمل في إقناع الأطراف المتوقع أن تفقد السلطة في حال إجراء الانتخابات.
وشدد التقرير على المسار الآخر الأكثر عقلانية الذي يتلخص في دعم الحوار الوطني الجديد بقيادة ليبيا والذي أطلقه مؤخراً الأمير السنوسي.
ويعتقد المرصد أن هذا الحوار الوطني الجديد، يرتقي فوق المصالح الضيقة لإعادة توحيد ليبيا المنقسمة، وأنه يتسارع ويستحوذ على قلوب وعقول جميع الفصائل.
ويرى المصدر أن هذا الطريق الواقعي الوحيد بتجسيده رؤية وطنية تتمحور حول الشمولية والشرعية والحكم الديمقراطي والهوية الوطنية. ويتوقع الليبيون دعما نشطا من أوروبا في هذا الأمل الجديد لليبيا.
ويؤكد التقرير الأوروبي أن الفوضى التي تعيشها ليبيا لها أيضاً تأثير على مستقبل بروكسل، فقد كانت إخفاقات السياسات منذ عام 2011 واضحة لا لبس فيها، مما ترك ليبيا في حالة من الفوضى. وعانت ليبيا من عدة حروب أهلية وتم الوعد بإجراء الانتخابات مراراً وتكراراً، وجرى إلغاؤها أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وأشار إلى أن الحكومات المتعددة، المعينة من طرف غير الليبيين، لم تسفر إلا عن تعميق الانقسامات بدلا من توحيد البلاد. كما فقد آلاف الأشخاص أرواحهم بسبب سوء الإدارة، والفشل في توفير الأمن للمواطنين، والنقص الحاد في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية بسبب الفساد المتفشي.
ووفق المرصد الأوروبي، فإن العواقب المترتبة على ذلك بالنسبة لأوروبا كبيرة، بدءًا من انعدام الأمن على جانبها الجنوبي، الذي شهد ظهور عناصر مزعزعة للاستقرار، إلى زيادة الهجرة غير الشرعية نحو القارة، حيث شهد عام 2023 وفاة 2200 مهاجر أثناء توجههم للوصول إلى السواحل الأوروبية، وانعدام أمن الطاقة الناجم عن عدم الاستقرار العالمي.
وعلى الرغم من أن بعض الدول كانت أكثر التزاما من غيرها، فإن من الواضح أن أوروبا ليس لديها ببساطة رؤية متماسكة لمستقبل ليبيا.
وقبل بضعة أسابيع فقط، في عيد استقلال ليبيا، ألقى الأمير السنوسي خطابه السنوي. وبينما كانت كلماته في السنوات السابقة تهدف قبل كل شيء إلى إعطاء القوة والأمل لليبيين، فإنه فعل ذلك هذا العام بطريقة أكثر واقعية، حيث أعلن عن إطلاق حوار وطني جديد بقيادة ليبيا.
وعلى عكس جميع المبادرات السابقة، فإن هذا الحوار يقوده الليبيون ويستند إلى القاعدة الشعبية، بقيادة الأمير السنوسي.
ومع الإعلان عن قائمة من الليبيين الذين سافروا لمقابلته في عواصم حول العالم، فإن مدى شمولية هذا المشروع هو أمر مميز، وفق التقرير.
ونصح المرصد بالنظر إلى الحوار الوطني الجديد في ليبيا باعتباره فرصة للقادة الأوروبيين لكي يكون لهم في النهاية تأثير إيجابي على البلاد.